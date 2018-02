Ex-governador Garotinho é internado no Rio com dores no peito

13:03 · 22.02.2018 / atualizado às 13:08 por FolhaPress

Em 2016, enquanto estava detido, Anthony Garotinho passou mal e chegou a fazer uma cirurgia cardíaca para desobstruir uma artéria ( Foto: Agência Brasil )

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) foi internado na noite desta quarta-feira (21) no unidade cardiointensiva do Hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio.

Segundo o advogado dele, Carlos Azeredo, Garotinho, 57, passou mal e sentiu dores no peito. O hospital, porém, ainda não divulgou informações a respeito.

O hospital, em nota, disse que ele tinha queixas de dor torácica e que os exames iniciais foram normais.

"O paciente permanece internado, clinicamente estável, aguardando a conclusão de outros exames."

Garotinho ficou um mês preso no fim de 2017 e deixou a cadeia após ordem do ministro do Supremo Gilmar Mendes.

A prisão ocorreu no âmbito de uma investigação na Justiça Eleitoral sobre supostos desvios e caixa dois em Campos dos Goytacazes (RJ).

Ele já havia sido detido em outras duas ocasiões desde 2016. Em uma delas, em novembro daquele ano, ele passou mal e chegou a fazer, ainda sob custódia policial, cirurgia cardíaca para desobstruir uma artéria.

Nos últimos dias, o ex-governador vinha usando redes sociais para criticar a intervenção federal no Rio e o governo de Luiz Fernando Pezão (MDB). Ele articula sua candidatura no Estado para a eleição de outubro.