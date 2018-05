Ex de Biel, Duda Castro prepara dossiê de 400 páginas contra cantor

14:58 · 06.05.2018

Durante a última briga, Duda atirou um copo no cantor e caso foi parar na justiça americana ( Foto: Reprodução/Instagram )

A modelo Duda Castro, ex de Biel, apesar de ainda casada com ele perante à lei, prepara um dossiê de 400 páginas em sua defesa após ele ter registrado denúncia contra ela. No domingo de Páscoa, durante uma briga filmada pela irmã de Biel, Giovanna Marins, Duda atirou um copo de vidro nele. A modelo relatou, em entrevista ao jornal Extra, que sofreu inúmeras agressões ao longo do relacionamento.

"Só agora consegui entender que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Biel é uma pessoa completamente perturbada", disse a modelo. Ela conta ainda que o casamento com o cantor foi um plano para que ele conseguisse se legalizar nos Estados Unidos.

Após ser liberada pela polícia americana (Biel a denunciou pela agressão e a modelo foi presa), Duda Castro detalha que foi ao apartamento resgatar suas gatas e pegar suas coisas. "Só depois de seis dias consegui entrar lá com a polícia. Foi aí que resgatei meus gatos pelo Animal control. Eles estavam sem comer. O Gabriel já tinha se mudado para outro lugar", diz.

Assessorada pelo escritório de Eisner Gorin, mesmo advogado de Michael Jackson, Duda se prepara para apresentar sua defesa à corte americana no próximo dia 30 de maio. O dossiê inclui fotos e vídeos das agressões sofridas desde o início do relacionamento.