Eunício e Medeiros disputam a Presidência do Senado; veja perfis

08:35 · 01.02.2017 / atualizado às 09:03

Os senadores Eunício Oliveira (PMDB-CE) e José Medeiros (PSD-MT) disputarão nesta quarta-feira (1º) a presidência do Senado para o biênio 2017-2018. Líder do PMDB, Eunício foi indicado pela sua bancada, que é a maior da Casa. Medeiros, que é vice-líder do governo, aposta no sigilo do voto para ganhar o apoio de dissidentes. As candidaturas precisam ser registradas perante a Secretaria Geral da Mesa até o início da sessão de eleição.

Tradicionalmente, o partido com a maior bancada fica com a Presidência, mas são comuns candidaturas alternativas. Eunício foi escolhido como indicação do PMDB numa reunião dos senadores do partido nesta terça-feira (31). No mesmo dia, Medeiros organizou uma reunião aberta para a qual convidou todos os senadores que tivessem interesse em ouvir suas propostas ou em sugerir mudanças na condução do Senado. Ele afirmou que decidiu lançar seu nome à presidência para gerar debate em torno da eleição e do cargo.

A Mesa Diretora, órgão que dirige os trabalhos do Senado, é composto pelo presidente da Casa, por dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes de secretários. Os novos integrantes da Mesa diretora serão eleitos para um mandato de dois anos. Conheça trajetória e perfil de cada candidato: