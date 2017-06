Eunício admite levar reforma trabalhista a plenário sem passar por CCJ

14:41 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

A nova previsão do governo é que o projeto seja aprovado em plenário entre 20 e 23 de junho

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), confirmou que é possível acelerar a tramitação da reforma trabalhista e pular a apreciação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Dessa forma, o texto pode seguir da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), na qual tramita atualmente, diretamente para o plenário.

"A CCJ não é mérito, é constitucionalidade. Para a constitucionalidade, pode ser nomeado um relator de plenário apenas para discutir esse aspecto", afirmou.

Desde a última semana, já se desenhava uma articulação para que o projeto não precisasse ser discutido na CCJ. Nesta comissão, o relator responsável é o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), que buscava uma maneira de acelerar a tramitação do texto.

Com a dificuldade de pular etapas nas comissões que discutem o mérito da matéria, Jucá conseguiu mudar a ordem de tramitação do projeto, deixando a CCJ como última etapa antes do plenário. Agora essa última etapa pode ser queimada por meio de um requerimento de urgência.

A Reforma Trabalhista foi aprovada na terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e seguiu para a CAS, em que será discutida nesta quinta-feira.

A nova previsão do governo é que o projeto seja aprovado em plenário entre 20 e 23 de junho.