Eufórico com aprovação no vestibular, estudante passa mal e morre

14:42 · 01.02.2017

Geonne iria estudar no campus da Uepa em Salvaterra ( Reprodução/Facebook )

O calouro Geonne Natalino Azevedo Silva, 29 anos, morreu enquanto comemorava a aprovação para Pedagogia, após 7 anos de tentativa, no vestibular da Universidade Estadual do Pará (Uepa).

Ele estava em uma festa com amigos no arquipélago do Marajó, no Pará, quando passou mal e ficou inconsciente.

O estudante foi levado a um hospital da região, onde a morte foi confirmada por parada cardiorrespiratória. "Ele estava com pessoal onde fez um cursinho, quando passou mal”, contou o tio da vítima, Luciano Souza.

Segundo relatos de amigos através das redes sociais, o rapaz teria problemas cardíacos e não aguentou a emoção de passar no vestibular. “Já havia tentado sete vezes. Ele conseguiu e não aguentou de felicidade”, completou o tio.

Nota da Uepa

“A Universidade do Estado do Pará (Uepa) lamenta profundamente o falecimento de Geonne Natalino Azevedo Silva na tarde desta terça-feira, 31 de janeiro, e se junta aos familiares, amigos e colegas de classe neste momento de dor e sofrimento. Geonne foi aprovado pelo Processo Seletivo (Prosel) no curso de Pedagogia para o Campus Salvaterra, e morreu enquanto comemorava a aprovação no vestibular, vítima de uma parada cardiorrespiratória”, informou a assessoria de comunicação da Uepa.