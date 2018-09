Estagnado no Datafolha, Ciro diz para eleitores desconsiderarem pesquisas

11:17 · 20.09.2018 / atualizado às 12:39 por FolhaPress

Ciro Gomes levantou dúvidas sobre a honestidade dos institutos de pesquisa ( Foto: José Cruz/Agência Brasil )

Após aparecer estagnado com 13% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (20), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que sua estratégia para sair desse patamar será "atacar em trancelim e defender em zigue-zague".

O candidato levantou dúvidas sobre a honestidade dos institutos de pesquisa e disse esperar que o eleitor não delegue a eles o seu voto no primeiro turno, que deve ser dado por convicção em seu projeto.

"Não é razoável que um cidadão amadurecido politicamente entregue sua decisão e de sua família a institutos de pesquisa. Nem porque podem ser desonestos -porque estamos no país em que até deputado se compra-, mas porque estamos num sistema em que podemos ter duas opções, uma no primeiro turno e outra no segundo, por isso devemos votar em quem achamos melhor", disse.

Ciro falou a jornalistas no centro de São Paulo, antes de uma reunião no Instituto dos Arquitetos, em que discutiu propostas na área da habitação.

No levantamento do Datafolha, o pedetista aparece tecnicamente empatado com ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que atingiu 16% - a margem de erro é de dois pontos percentuais. Jair Bolsonaro lidera com 28% das intenções de voto.

As simulações do Datafolha para segundo turno mostram que Ciro é o único candidato que venceria todos os rivais. Ele bateria Bolsonaro com 45% das intenções, vantagem de 6 pontos sobre o capitão.

O instituto entrevistou 8.601 eleitores de 323 municípios na terça e na quarta (19). A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-06919/2018.