Estado de saúde de Marisa Letícia ainda é grave, diz médico

17:16 · 01.02.2017 / atualizado às 17:19 por Folhapress

Boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês nesta quarta-feira (1°) afirma que Marisa Letícia continua internada na UTI em condição clínica estável ( Foto: Agência Brasil )

O médico da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cardiologista Roberto Kalil Filho, afirmou nesta quarta-feira (1º), que o estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia, 66 anos de idade, ainda é grave. A conclusão é fruto da suspensão da sedação, que até terça-feira (31) impedia a análise de sua atividade cerebral.

Segundo Kalil, só será possível avaliar seu estado de saúde com mais precisão após duas semanas depois do AVC (acidente vascular cerebral), ou seja, na próxima terça-feira (7). Ainda de acordo com Kalil, a situação de Marisa tem sofrido flutuações. "Teoricamente a redução do inchaço começa a reduzir duas semanas após a internação", disse.

Boletim do Hospital Sírio-Libanês, divulgado nesta quarta, afirma que a paciente continua internada na UTI em condição clínica estável. Ela permanece com monitorização neurológica intensiva, "sem modificações no quadro clínico".