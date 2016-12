Embaixador da Grécia foi vítima de crime passional, avalia polícia

10:37 · 30.12.2016 / atualizado às 10:59

A polícia suspeita que ele foi morto em casa, antes de ser levado para dentro de um carro alugado ( Foto: AFP )

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na capital do Rio de Janeiro, acreditam que o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, de 59 anos, foi vítima de um crime passional. Com informações do jornal Extra.

Os policiais encontraram na quinta-feira (29) um sofá com manchas de sangue na residência em que ele estava com a esposa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A polícia suspeita que ele foi morto em casa, antes de ser levado para dentro de um carro alugado ainda no dia 21. O automóvel foi encontrado carbonizado no Arco Metropolitano da cidade e com um corpo dentro. Os agentes avaliam que o corpo foi retirado da casa às 3h da madrugada de quarta-feira (28).

Perícia e investigação

O sofá encontrado receberá uma atenção da Perícia Forense e os policiais buscam imagens de câmeras de segurança para observar como o corpo de Amiridis foi retirado de casa.

O corpo encontrado carbonizado no carro do embaixador ainda não teve identidade confirmada, mas já foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) a fim de submetê-lo a um exame da arcada dentária.

Esposa

A esposa do embaixador, a brasileira Françoise Amiridis, chegou à delegacia às 10h desta sexta em um carro da polícia, mas não quis falar com a imprensa. Os investigadores descobriram que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com um policial militar. O PM se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado.

Françoise afirmou em depoimento à polícia, na quinta-feira, que o marido havia saído de casa na segunda-feira sem revelar o destino. Desde aquele dia, ela não teria tido mais nenhum contato com o embaixador.