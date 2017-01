Em decreto, prefeito baiano entrega a chave da cidade a Deus

10:30 · 03.01.2017 por Folhapress

"E a minha palavra é irrevogável!", escreveu o atual prefeito ( Reprodução/Facebook )

Em seu primeiro ato à frente da Prefeitura de Guanambi (BA), o prefeito Jairo Magalhães (PSB) determinou em decreto a entrega da chave da cidade a Deus.

"Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo", diz o documento, publicado em Diário Oficial nesta segunda (2).

Magalhães afirma que "todas as forças espirituais do mal nesta cidade estarão sujeitas ao senhor Jesus Cristo de Nazaré", e ainda cancela, "em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais".

"E a minha palavra é irrevogável!", escreve, ao final do documento.

Este é o primeiro mandato de Magalhães à frente de Guanambi, que tem 86 mil habitantes.

A reportagem entrou em contato com o prefeito, mas sua assessoria informou que ele iria se posicionar por nota sobre o assunto ainda nesta terça (3).