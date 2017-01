Eike chega à sede da PF para depor; advogado descarta delação

14:19 · 31.01.2017 / atualizado às 14:21

O empresário Eike Batista deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, em direção à Delegacia de Combate à Corrupção, na sede da Polícia Federal, onde prestará depoimento, às 15h desta terça-feira (31). O empresário chegou à sede da PF, localizada no centro do Rio, às 14h47.

Esse será o primeiro depoimento de Eike desde que foi preso nesta segunda-feira, 30. A autorização para o depoimento foi dada pela juíza Débora Valle de Brito, substituta da 7ª Vara Federal.

LEIA AINDA:

. Ao depor em 2016, Eike disse que BNDES 'é uma área crítica'

. Defesa pede que Eike Batista fique preso na PF: "ameaça"

. Eike é primeiro top 10 da Forbes a ser preso desde Pablo Escobar

Delação

O advogado de Eike, Fernando Martins, disse nesta terça que "a princípio não há possibilidade de delação".

A declaração foi dada assim que o defensor chegou à sede da Polícia Federal, por volta das 14h10.

Antes de embarcar para o Brasil, Eike sinalizou em entrevistas que pretende colaborar com as investigações, ao afirmar que vai mostrar "como as coisas são".

Martins chegou a dizer na última segunda que ainda não tinha uma estratégia de defesa definida. Caso o empresário opte por uma delação premiada, terá que negociar com o Ministério Público Federal (MPF).