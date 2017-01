Eike Batista decide voltar ao Brasil e embarca hoje em NY

21:18 · 29.01.2017 / atualizado às 21:35

Eike Batista embarca, zozinho, no aeroporto JFK rumo ao Rio ( Divulgação )

Eike Batista decidiu retornar ao Brasil após ter viajado a Nova York antes de O empresáriodecidiu retornar ao Brasil após ter viajado a Nova York antes de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça brasileira.

Segundo o portal G1, Eike embarcará de volta ao Rio neste domingo, em um voo da American Airlines, programado para partir do aeroporto JFK a 0h45 (horário de Brasília), com previsão de desembarque às 10h30 desta segunda-feira (30).

Como foi considerado foragido, o empresário deve ser preso assim que chegar ao Rio. Ele é acusado, pelo Ministério Público Federal, de corrupção passiva. Ele chegou sozinho ao aeroporto de Nova York, evitou falar com os jornalistas que o seguiram até a área de check-in.

Eike não tem diploma de ensino superior. Ele deve ser levado a um presídio comum. Na última sexta-feira (27), o Jornal Nacional exibiu imagens da saída do empresário do País, no aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).