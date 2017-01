Dupla Sena acumula de novo e deve pagar R$ 6 milhões

22:30 · 26.01.2017 por Folhapress

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4295 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (26) em Santarém (PA). Ele vai levar para casa R$ 1.201.695,58. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 500 mil. Os números sorteados foram: 06, 19, 23, 48, 74. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.201.695,58

Quadra - 4 números acertados - 137 apostas ganhadoras, R$ 2.603,51

Terno - 3 números acertados -6.549 apostas ganhadoras, R$ 81,89

Duque - 2 números acertados - 140.232 apostas ganhadoras, R$ 2,10

Timemania

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (26). Os números sorteados no concurso 986 foram: 01, 05, 08, 28, 30, 38, 49. O time do coração foi o América (RJ), escolhido por 5.671 apostas, que levaram R$ 5. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 350 mil. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 10.307,22

5 números acertados - 183 apostas ganhadoras, R$ 563,23

4 números acertados - 2.667 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 25.259 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Dupla sena

Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1600 também acumularam. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 6 milhões. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 11, 15, 20, 25, 29, 31

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras, R$ 4.016,41

Quadra - 4 números acertados - 1.402 apostas ganhadoras, R$ 94,94

Terno - 3 números acertados - 28.595 apostas ganhadoras, R$ 2,32

2º sorteio - 06, 07, 33, 36, 39, 42

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 2.911,90

Quadra - 4 números acertados - 1.839 apostas ganhadoras, R$ 72,38

Terno - 3 números acertados - 32.866 apostas ganhadoras, R$ 2,02