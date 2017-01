DPU e STF discutem sobre o caos penitenciário de Manaus

08:06 · 16.01.2017 / atualizado às 08:35

Natural do Ceará, Carlos Eduardo Paz atuava na Defensoria em São Luís até o 1º semestre de 2016. ( FOTO; Reprodução )

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, reúne-se, nesta segunda-feira (16) com o defensor público-geral da União, Carlos Eduardo Paz, para discutir a situação do sistema penitenciário de Manaus.

O encontro foi marcado após a DPU de Manaus entrar com uma reclamação ajuizada no STF que busca garantir que o sistema prisional daquela cidade cumpra decisões da própria corte sobre direitos humanos e constitucionais dos presos.

Entre os pedidos da reclamação, está a imediata garantia do direito de progressão de pena dos detentos, com aplicação do regime domiciliar quando houver falta de vagas em estabelecimentos adequados.

Em Fortaleza, antes de viajar para Brasília, Carlos Eduardo Paz afirma que a maioria dos presos são potenciais assistidos das defensorias assim como ninguém pode ser mantido em regime mais gravoso por falta de vagas no regime em que deve ser punido. O cearense acredita que a atual situação do sistema penitenciário foi ser resolvida. “A Defensoria tem sim a preocupação e a certeza de que, em um esforço conjunto das instituições, conseguiremos encontrar algum tipo de saída para isso”.

Confira entrevista completa:

Sobre Carlos Eduardo

Carlos Eduardo Paz é defensor público federal desde 2006, tendo sido defensor público-chefe substituto da DPU no Ceará de 2007 a 2009. Logo em seguida, passou a ser o defensor público-chefe da unidade, cargo que exerceu até 2012. Antes de ingressar na carreira de defensor, Paz exerceu a advocacia, tendo sido presidente da Comissão de Informática Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, de 2004 a 2009.

O defensor público-geral federal foi nomeado pelo presidente Michel Temer em agosto de 2016.

Com informações do repórter José Maria Melo.