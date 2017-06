Doria diz que decisão do TSE traz certa tranquilidade ao País

22:00 · 10.06.2017 por Estadão Conteudo

Doria evitou comentar a eventual decisão do PSDB de continuar ou não dando sustentação ao governo de Michel Temer

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na noite deste sábado (10) que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de absolver a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer traz "certa tranquilidade" ao País.

"Precisamos ver o desenrolar das próximas semanas e meses, mas, sim, de certa forma, o resultado dá visibilidade e previsibilidade para os investidores internacionais", complementou o prefeito, em evento com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. "Se melhorarmos a estabilidade política vamos atrair mais investidores internacionais."

O prefeito evitou comentar a eventual decisão do PSDB de continuar ou não dando sustentação ao governo de Michel Temer. "Essa é uma decisão que cabe ao diretório nacional", afirmou, ressaltando que irá participar do encontro do diretório nacional na próxima segunda-feira (12).