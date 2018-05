Doações feitas a desabrigados de prédio são encaminhadas ao Exército da Salvação

12:57 · 09.05.2018 / atualizado às 13:08 por Estadão Conteúdo

Os funcionários do Exército da Salvação encheram um caminhão baú de roupas e sapatos ( Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil )

As famílias que estão acampadas no Largo do Paiçandu desde a queda do prédio Wilton Paes de Almeida pediram nesta quarta-feira (9), a retirada de parte das doações que receberam. Um caminhão do Exército da Salvação veio buscar parte das roupas doadas.

"Todas as famílias já pegaram muita roupa e não precisam de mais. Esse monte de roupa está atraindo muita gente de fora, então, pedimos pra que levassem pra outro lugar", contou Vera dos Santos, de 41 anos, que é irmã de uma moradora do prédio e está trabalhando como voluntária no acampamento.

Os funcionários do Exército da Salvação encheram um caminhão baú de roupas e sapatos e disseram que levariam para um galpão em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Depois de uma triagem, o material será distribuído em outros locais. "A gente sabe que outras famílias também precisam, por isso, pedimos pra levar. Não dá para ficar tudo aqui com a gente", disse José da Silva, que mora em outra ocupação e está dando apoio para as vítimas.

Segundo os moradores, doações de alimentos e itens de higiene ainda são necessárias. Eles estimam que estejam servindo cerca de mil refeições por dia no acampamento, já que a distribuição está atraindo pessoas de fora.

Na manhã desta quarta-feira, um grupo de alunos da escola estadual Oswaldo Catalano, localizada no Tatuapé, na zona leste da cidade, esteve no local para doar brinquedos e gibis para as crianças.