Dilma acompanha com 'serenidade' julgamento do TSE, diz advogado

11:12 · 09.06.2017 por Estadão Conteúdo

"Ela enfrentou um julgamento político e sabe a importância desse julgamento no TSE", disse o advogado ( Fotos Públicas )

A ex-presidente Dilma Rousseff está confiante na absolvição da chapa que concorreu à reeleição, no pleito de 2014, pelos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela acompanha o julgamento da ação contra a chapa por meio da TV e da imprensa e telefonemas com o advogado Flávio Caetano, que faz sua defesa. "A presidente está acompanhando com serenidade e confiança", relata Caetano. "Ela enfrentou um julgamento político (processo de impeachment) e sabe a importância desse julgamento no TSE", completou.

Numa conversa recente com o advogado, a ex-presidente disse que enfrentava uma gripe. Flávio Caetano brincou: "Então, a senhora pegou do ministro Herman". O ministro relator do caso, Herman Benjamin, contou, na última quarta-feira, 7, que fazia um esforço para apresentar seu posicionamento devido a uma gripe.