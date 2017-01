Detentos entram em confronto novamente em Alcaçuz

11:10 · 19.01.2017 / atualizado às 14:55

Presos de facções opostas entraram em confronto ( Foto: Reprodução/ TV Globo ) Presos arremessam paus e barras de ferro contra facção inimiga ( Foto: AFP )

Os presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, entraram em confronto mais uma vez na manhã desta quinta-feira (19); é o sexto dia seguido de motim no local. A rebelião ainda ocorre no presídio. Com informações da Globo News.

A informação é de que o grupo de presidiários do Pavilhão cinco, onde se encontra os integrantes ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) invadiram a área do pavilhão quatro, que é dominada pela facção Sindicato do Crime RN.

Imagens mostram presos acima dos telhados, arremessando pedras e barras de ferro em direção à facção inimiga e montando barricadas. A Polícia Militar (PM) está na área externa do presídio e atua com bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os grupos.

A Penitenciária de Alcaçuz foi palco de uma chacina no último fim de semana, quando 26 presos foram mortos após 14 horas de rebelião. Cinco detentos foram identificados como chefes da facção que comandou o massacre e foram retirados do local para prestar depoimentos e serem transferidos para outros presídios.