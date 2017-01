Destroços do avião são retirados do mar e seguem para Angra

11:02 · 23.01.2017 por Folhapress

O avião caiu no mar na tarde de quinta-feira (19)

A parte principal da aeronave PR-SOM, que caiu no mar de Paraty na semana passada e matou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki, foi retirada da água na noite deste domingo (22) e segue nesta segunda (23) para o município de Angra dos Reis, no sul fluminense. As informações são da Agência Brasil.

A carcaça da aeronave foi içada pela empresa AGS, contratada pela proprietária do avião, o grupo hoteleiro Emiliano, com o uso de um guindaste em uma balsa.

Segundo a assessoria de imprensa do Emiliano, a empresa continua buscando partes menores da aeronave que se espalharam pelo mar. Todo o material está sendo entregue à Aeronáutica, para que seja feita a investigação sobre o acidente.

Todo o material será levado de barco até o município até Angra e de lá seguirá por estrada até a Base Aérea do Galeão, onde o material será analisado pela Cenipa (Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). A caixa preta do avião já tinha sido recuperada na sexta-feira (20), um dia depois do acidente.

O avião caiu no mar na tarde de quinta-feira (19), durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade. Cinco pessoas estavam a bordo e morreram na queda. Além do ministro do STF, estavam no avião o piloto Osmar Rodrigues; o dono do grupo Emiliano, Carlos Alberto Filgueiras; a massoterapeuta do empresário, Maíra Panas; e a mãe dela, Maria Panas.