Deputados do RS aprovam o fim de seis fundações em votação de pacote

08:24 · 21.12.2016 por Folhapress

Os deputados estaduais gaúchos aprovaram na madrugada desta quarta-feira (21) a extinção das fundações de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Planejamento Metropolitano e Regional, Ciência e Tecnologia, Economia e Estatística, Zoobotânica e Piratini.

A votação de extinção das fundações faz parte de um pacote com 26 propostas enviado elo governo estadual para conter gastos no Rio Grande do Sul.

Com a decisão desta quarta, durante o processo de extinção das fundações os empregados terão seus contratos de trabalho rescindidos no prazo de até 180 dias.

Na madrugada desta terça (20), os deputados aprovaram a reestruturação da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), que passa a ser chamada de Escritório de Desenvolvimento de Projetos.

As mudanças incluem redução de diretorias, redução dos salários dos dirigentes, extinção de cargos comissionados e funções gratificadas. Segundo o governo, as alterações representam uma redução de 35% de gastos.

Os deputados também aprovaram, por 38 votos a favor e 14 contra, o desmembramento de Secretarias de Estado, reduzindo de 29 para 17 o número de pastas.

Outra proposta aprovada com 52 votos a favor e nenhum contra foi a de ceder servidores da Segurança Pública a municípios com mais de 200 mil habitantes, desde que a cidade tenha Guarda Municipal.