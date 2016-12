Deputado André Figueiredo será candidato à presidência da Câmara

17:42 · 23.12.2016 / atualizado às 17:54

O deputado cearense André Figueiredo (PDT) será candidato à presidência da Câmara. A eleição para a próxima Mesa Diretora, que comandará os trabalhos na Casa entre 2017 e 2019, acontece no dia 2 de fevereiro do próximo ano. As negociações com outros partidos já foram iniciadas, de acordo com o parlamentar, e a oficialização da candidatura deve acontecer entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2017.

Entre as siglas que podem apoiar o cearense, estão PT, Rede, PSB e PCdoB. “Estamos conversando com vários partidos e parlamentares, individualmente. As negociações estão em processo embrionário. Boa parte da bancada do PT compreende que a candidatura não deve sair dos quadros do PT e eles já sinalizaram que poderiam apoiar o PDT”, revela.

Apesar de contar com o apoio de alguns deputados da oposição, Figueiredo afirma que não é uma candidatura de oposição ao governo federal. “Na verdade, é uma candidatura de um campo democrático e de independência do Poder Legislativo. É uma candidatura de partido de oposição, mas há parlamentares que estão na base do governo. O que se deseja é um resgate da credibilidade do Legislativo, que tem sido motivo de muitas críticas ultimamente por parte da população”, pondera o deputado.

Além de André Figueiredo, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) deve lançar candidatura. Os deputados Jovair Arantes (PTB) e Rogério Rosso (PSD) são nomes cotados para candidato do chamado Centrão.