22:30 · 06.04.2017 por Folhapress

O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou em depoimento nesta quinta-feira (6) que declarações de Marcelo Odebrecht à Justiça Eleitoral são uma "peça de ficção", segundo o advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, Flávio Caetano.

Mantega falou na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo durante cerca de uma hora e 15 minutos. O depoimento faz parte da nova fase de instrução do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação da chapa Dilma-Temer e foi solicitado pela defesa da petista.

Segundo Caetano, o ex-ministro negou que tenha negociado repasses para o PT e as campanhas eleitorais de Dilma e também que seria o "Pós-Italia" das planilhas de propina da Odebrecht.

"Guido Mantega foi bastante enfático dizendo que as afirmações de Marcelo Odebrecht são todas mentirosas", disse Caetano.

Mantega entrou e saiu do depoimento sem falar com a imprensa. Ele chegou acompanhado de seu advogado, José Roberto Batochio.

Também serão ouvidos, a pedido do Ministério Público, o marqueteiro da campanha de 2014, João Santana, sua mulher, Mônica Moura, e André Santana, apontado como emissário de João.

O advogado de Dilma afirmou que Mantega confirmou ter se encontrado com Mônica Moura enquanto era ministro, mas não para discutir repasses. Segundo ele, as reuniões tratavam apenas de "preparação de debates" e conteúdo das propagandas eleitorais.

As datas dos próximos depoimentos ainda não foram anunciadas. Somente após as oitivas o relator do processo, ministro Herman Benjamin, abrirá o prazo de cinco dias para as alegações de defesa.