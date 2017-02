Delatores afirmam que Cabral tinha 29 peças de diamantes, alguns raros

12:29 · 01.02.2017 por Folhapress

Ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) ( (Foto: Agência Brasil) )

A fortuna atribuída ao ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) mantida no exterior inclui 29 peças de diamantes avaliadas em cerca de US$ 2,1 milhões.

Entre as peças adquiridas para o peemedebista, a mais pesada é de 5 quilates (carat), cerca de um grama. A mais valiosa, contudo, é uma de 4,05 quilates, que tem o terceiro maior grau de pureza da escala (VVS1). Em formato de gota, ela vale US$ 168 mil. "Mesmo no mercado de alto nível, é uma peça de nível de pureza raríssimo", disse um gemólogo, sob condição de anonimato. As pedras adquiridas para o ex-governador têm quatro formatos distintos: gota, oval, retangular e o tradicional formato cônico.

A lista de diamantes foi entregue pelos delatores Renato e Marcelo Hasson Chebar ao Ministério Público Federal, em acordo de delação premiada. As peças estavam no nome dos dois, mas a propriedade real era de Cabral, segundo o relato às autoridades. Elas fazem parte dos recursos já recuperados pela procuradoria.

Os diamantes foram adquiridos no ano passado, em julho e setembro. Utilizaram recursos depositados em conta nas Bahamas. Doze peças compradas em setembro por US$ 1 milhão ficaram guardadas num cofre mantido em estabelecimento especializado em guarda de valores na zona franca do aeroporto de Genebra (Suíça). Outras 17 peças, adquiridas em julho por 1 milhão de euros, ficaram em outro cofre na mesma cidade. Neste último local, estavam acondicionados os quatro quilos e meio de ouro adquiridos em 2011.

A operação para a aquisição de quatro barras de ouro foi narrada em detalhes pelos delatores. Segundo o relato, Carlo Emanuel Miranda, apontado como operador de Cabral, apresentou Renato a uma pessoa cujo nome não foi revelado. Nesta reunião, ficou combinado que esta pessoa entregaria ao operador do mercado financeiro US$ 250 milhões em Zurique (Suíça).

Dois meses depois, em novembro de 2011, Renato Chebar encontrou-se com o emissário de Miranda em Zurique, recolheu a mala de dinheiro, e foi de trem até Genebra, onde realizou a compra no banco BNP Paribas.

Renato assumiu a responsabilidade pela ideia de comprar ouro, "pois vislumbrava dificuldade em depositar o montante em espécie". O valor gasto foi de US$ 247.950.

As pedras preciosas fazem parte dos cerca de US$ 100 milhões mantidos no exterior pelos dois irmãos à disposição de Cabral e sua quadrilha, segundo a Procuradoria.