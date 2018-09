Crivella vira réu em ação de improbidade por ter se reunido com pastores em palácio

18:34 · 15.09.2018 / atualizado às 18:42 por FolhaPress

Marcelo Crivella pode até perder os direitos políticos, caso seja condenado. Foto: Reprodução/Facebook

O juiz da 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio, Eduardo Klausner, aceitou a denúncia contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em ação de improbidade administrativa.O pedido foi feito pelo Ministério Público após o prefeito participar de uma reunião com pastores evangélicos no Palácio da Cidade, em julho.

Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, é acusado de oferecer ajuda para encaminhar fiéis a cirurgias e para agilizar processos de isenção da cobrança de IPTU das igrejas no encontro.Na época, o prefeito negou favorecimento e disse que teve apenas o objetivo de prestar contas de sua gestão e apresentar aos participantes os programas sociais da prefeitura.

O Ministério Público acusa o prefeito de ferir a laicidade do Estado na sua administração.A decisão do juiz foi assinada na quarta (12). Réu, Crivella pode até perder os direitos políticos, caso seja condenado.O magistrando determinou "a citação do réu para apresentar contestação" e intimou "também o município".