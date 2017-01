"Crise nacional": Temer confirma Forças Armadas dentro de presídios

14:20 · 17.01.2017 / atualizado às 15:29 por Folhapress / Estadão Conteúdo

O anúncio ocorre após pressão dos governadores para que a Força Nacional ajudasse na segurança interna dos presídios ( Foto: Kleber Gonçalves )

O governo Michel Temer reconheceu nesta terça-feira (17) que a crise carcerária atingiu "contorno nacional" e anunciou que disponibilizará contingentes das Forças Armadas para atuarem dentro dos presídios estaduais.

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, afirmou que o governo decidiu lançar mais medidas de apoio aos Estados por considerar que a crise do sistema penitenciário ganhou "contornos nacionais".

Inspeções rotineiras serão realizadas pelas Forças Armadas

"Em iniciativa inovadora, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naqueles instalações", disse.

Segundo Parola, a operação "visa a restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros".

Governadores precisam concordar; comissão será criada

A ação só será possível se os governadores concordarem com a presença dos militares nos presídios, a fim de não prejudicar a atuação dos governos estaduais, que são os responsáveis constitucionais pelos estabelecimentos carcerários. Temer também determinou a criação de uma comissão para reformar o Sistema Penitenciário brasileiro, com integrantes do Executivo Judiciário, Legislativo e sociedade civil organizada.





O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, contudo, justificou que a medida é inconstitucional, o que levou o governo federal a recorrer às Forças Armadas, composta por Exército, Marinha e Aeronáutica.

Nesta terça-feira (17), o presidente reuniu ministros e assessores para discutir a crise prisional. No encontro, também ficou definida a criação de uma comissão nacional para reforma dos sistema prisional, com as participações de integrantes dos Poderes Legislativo e Judiciário e da sociedade civil.