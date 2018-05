Corpo é encontrado nos escombros de prédio que desabou em SP; 5 seguem desaparecidos

14:55 · 04.05.2018 / atualizado às 15:19 por Folhapress

O Corpo de Bombeiros localizou, nesta sexta-feira (4), o primeiro corpo de um dos desaparecidos do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, ocupação de sem-teto de 26 andares que caiu na madrugada da última terça-feira ( 1º), no centro de São Paulo, após um incêndio atingir todo o edifício.

O local onde o corpo foi encontrado sob os escombros foi apontado por Vasty, uma pastora belga, na tarde de quinta-feira (3). Os bombeiros não divulgaram o nome da vítima -o resgate ainda não foi concluído.

Os trabalhos de busca avançaram nesta sexta com o apoio de escavadeiras, que passaram a remover os escombros com mais velocidade. O maquinário pesado conseguiu levar as equipes de resgate até a "zona habitável" no meio dos destroços. No local, os bombeiros encontraram nesta manhã botijões, armários de roupas e eletrodomésticos.

Oficialmente, desde a manhã desta sexta, os bombeiros trabalham com seis desaparecidos: Ricardo, conhecido como "Tatuagem", Selma e seus dois filhos gêmeos e um casal de sem-teto. A Prefeitura de São Paulo também diz que ainda não localizou o paradeiro de 49 moradores cadastrados que habitavam a ocupação popular antes da tragédia. O 1º corpo encontrado pode ser o de Ricardo, segundo os bombeiros.

A polícia disse que, após ouvir uma testemunha, concluiu que um curto-circuito no 5º andar, provocado por excesso de aparelhos ligados em uma tomada, foi a causa do fogo no prédio. No local havia quatro pessoas: marido, mulher e duas filhas.

"O incêndio começou em decorrência de curto-circuito, em uma tomada com TV, micro-ondas e geladeira. Não foi briga de casal. O que aconteceu foi fatalidade", disse Mágino Alves, secretário de Segurança. Dois moradores do cômodo foram hospitalizados. Uma das vítimas é uma criança de 3 anos, em estado grave, diz Mágino. O pai teve dois terços do corpo queimado.