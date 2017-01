Corpo de Teori chega à sede do TRF

09:58 · 21.01.2017 por Estadão Conteúdo

O corpo do ministro do STF Teori Zavascki chegou às 8h20 na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª região, em Porto Alegre, após ter saído da Base Aérea de Canoas, onde o avião da Fab que o trouxe pousou às 7h20.

Teori será velado na sede do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região, do qual foi presidente e onde atuou por mais de 14 anos. A família terá uma hora de privacidade e o velório deve ser aberto ao público a partir das 11h. O enterro está previsto para 18 horas, no cemitério Jardim da Paz. Apesar de ser catarinense, Teori fez boa parte de sua carreira em Porto Alegre.