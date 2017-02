Confirmado na 2ª Turma, Fachin pode participar do sorteio da Lava Jato

08:52 · 02.02.2017

O procedimento de escolha do relator deve ser feito nesta quinta (2) ( Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, confirmou a transferência do ministro Edson Fachin da Primeira para a Segunda Turma da corte. A decisão foi publicada no Diário de Justiça desta quinta-feira (2).

Com a mudança, o magistrado pode participar do sorteio que decidirá o novo relator da Operação Lava Jato no Supremo.

O sorteio é eletrônico pela Secretaria Judiciária, um departamento administrativo do tribunal. O procedimento deve ser feito nesta quinta (2). O mecanismo leva em conta o volume de processos distribuídos para cada gabinete desde 2001.

O substituo ocupará o lugar do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, que morreu em um acidente aéreo em janeiro.