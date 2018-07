Comissão do Senado aprova indicações de diretores da Aneel e do Dnit

14:36 · 11.07.2018 por Estadão Conteúdo

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), a indicação dos novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A comissão também aprovou pedido de urgência para que os nomes sejam submetidos à votação no Plenário do Senado ainda nesta quarta.

O futuro diretor-geral da Aneel, André Pepitone, foi aprovado por 18 votos a favor e um contra. O novo diretor Efrain Pereira da Cruz também teve o nome aprovado por 18 a 1. Já o futuro diretor-geral do Dnit, José da Silva Tiago, foi aprovado por 17 votos a 2.

Todas as indicações receberam forte apoio político. O MDB, por exemplo, elevou sua influência no setor elétrico. Pepitone é servidor da Aneel e acumula dois mandatos como diretor. O apoio do MDB, particularmente do senador Edison Lobão (MDB-AM) e do ex-presidente e ex-senador José Sarney, foi fundamental para sua indicação.

Efrain Pereira da Cruz é diretor de Gestão das distribuidoras da Eletrobras no Acre e Rondônia, altamente endividadas e que devem ser leiloadas em 26 de julho. Ele também é apadrinhado do MDB, principalmente do senador Valdir Raupp (MDB-RO).

José da Silva Tiago foi indicado pelo PR e tem como padrinho o deputado Fernando Giacobo (PR-PR). Ele é superintendente regional do Dnit no Paraná e vai substituir Valter Casimiro Silveira, que assumiu o comando do Ministério dos Transportes no lugar do deputado Maurício Quintella (PR-AL). Com a indicação, o PR mantém o controle dos órgãos ligados à área de Transportes.