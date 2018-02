Com Temer ao lado, Pezão diz que só emprego 'ganha a guerra da segurança'

13:13 · 20.02.2018 / atualizado às 13:24 por FolhaPress

Michel Temer e Luiz Fernando Pezão visitaram as obras de um submarino no complexo naval de Itaguaí, no Rio ( Foto: Agência Brasil )

Ao lado do presidente Michel Temer, o governador do Rio Luiz Fernando Pezão (MDB) disse nesta terça-feira (20), que o governo federal está sendo "parceiro" do Estado e afirmou que o Rio "precisa muito é de emprego". "A gente só ganha a guerra da segurança pública com a carteira assinada de trabalho", disse o governador.

Pela segunda vez nos últimos dias, Temer esteve no Rio de Janeiro, Estado que está sob intervenção federal na área da segurança. Ele participou em Itaguaí (litoral fluminense) da entrega de uma etapa da construção de um submarino feito em parceria com a França.

Pezão, em discurso, lembrou que passou horas em reunião com o presidente para tratar da intervenção e disse que as Forças Armadas atuam para vencer a "chaga do combate à droga".

Temer visitou as obras de um submarino no complexo naval de Itaguaí e não deu entrevistas. Ele fez, na cerimônia, um rápido discurso, no qual deu uma única referência à intervenção no Rio. Disse que o governo obteve avanços em termos de progresso "e em termos de ordem, que nós estamos procurando".

Marinha

O comandante da Marinha, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, também esteve na solenidade. Questionado por jornalistas sobre o papel da corporação na intervenção federal, disse que a Marinha continuará atuando em operações no âmbito da GLO (Garantia de Lei e Ordem), com fuzileiros navais e com embarcações na baía de Guanabara.

Mas disse que as iniciativas que integram a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública são de responsabilidade do Comando Militar do Leste e que a Marinha não tem participação direta.