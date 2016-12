Com sensação térmica de 48°C, cachorrinho desmaia e recebe banho da PM

13:40 · 28.12.2016 / atualizado às 13:41

O animal foi encontrado em uma poça d'água formada na saída de um ar-condicionado, tentando amenizar o calor - Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um cachorrinho foi encontrado desmaiado na rua, na cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, na última terça-feira (27). De acordo com a Polícia Militar da região, a suspeita é de que o calor tenha causado mal-estar no animal. As informações são do G1.

Ainda segundo a PM, o cachorro foi encontrado com perda dos sentidos em uma poça d'água formada na saída de um ar-condicionado. Naquele dia, os termômetros de Joinville registravam 39,2°, mas a sensação térmica era de 48°C.

Para reanimar o bicho, os militares deram um banho de mangueira e depois o alimentaram. Após se recuperar, o cão foi liberado.