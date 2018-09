Cirurgia de emergência de Bolsonaro foi um sucesso, diz TV

00:05 · 13.09.2018 / atualizado às 00:07

Bolsonaro foi esfaqueado na barriga durante caminhada em rua de Juiz de Fora (MG) ( Facebook/Magno Malta )

A cirurgia de emergência a que Jair Bolsonaro (PSL) foi submetido na noite desta quarta-feira (12) foi concluída com sucesso, informou o canal pago GloboNews, a 0h01 desta quinta-feira. Ele está internado no Hospital Albert Einstein desde a sexta-feira passada, quando foi transferido da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), onde sofreu um atentado a faca durante um ato de campanha na rua.

O candidato do PSL à Presidência da República passou o dia sentindo fortes dores, o que levou o hospital a realizar uma tomografia no abdome, que constatou uma aderência obstruindo o intestino delgado.

O presidenciável teve náuseas e distenção abdominal progressiva - inchaço do abdome provocando por ar e que e que é consequência da redução do movimento do intestinal -, o que ocasionou a suspensão da alimentação oral, conforme informado no boletim na manhã de ontem.