Ciro Gomes pode receber apoio do PT mais à frente, diz Fernando Pimentel

11:45 · 15.07.2018

"Essa eleição vai ter um candidato com apoio explícito de Lula e acho que será eleito", afirma Fernando ( Foto: Gov / MG )

Ainda no aguardo de definições sobre a candidatura do ex-presidente Lula, o PT segue sem definir oficialmente quem apoiará nas eleições de 2018. Enquanto isso, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, filiado ao partido, comentou à Folha de S.Paulo que Ciro Gomes é um dos possíveis nomes a receber o apoio de Lula. Manuela D'Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL) também são possibilidades. "Essa eleição vai ter um candidato com apoio explícito de Lula e acho que será eleito", afirma Fernando.

Apesar de se posicionar e pressupor o futuro incerto do Partido na corrida eleitoral, o governador de Minas Gerais também pontua que ainda não é hora de afirmar nada, considerando a possibilidade de Lula ter a candidatura liberada.

Mesmo cercado de denúncias por corrupção, Fernando Pimentel disputará as eleições em busca de mais quatro anos governando Minas Gerais, tendo como principal adversário o senador Antônio Anastasia (PSDB).