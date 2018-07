Ciro faz novo apelo ao PC do B por apoio no 1º turno

14:42 · 17.07.2018 por Folhapress

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, tomou café da manhã nesta terça-feira (17) em Recife com a cúpula do PC do B. No encontro, agendado a pedido de Ciro, o pedetista fez um apelo para que o PC do B o apoie já no primeiro turno.

Segundo participantes, Ciro se apresentou como candidato mais competitivo no campo da esquerda, duvidando do poder de transferência de votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um nome indicado por ele dentro do PT.

Ainda de acordo com participantes, Ciro apresentou pesquisas nas quais a votação hoje destinada a Lula ficaria diluída entre ele, Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL) e Jair Bolsonaro (PSL).

O presidente do PDT, Carlos Lupi, a presidente nacional do PC do B, Luciana Santos, o ex-prefeito de Olinda Renildo Calheiros e o presidente da fundação Maurício Grabois, Renato Rabelo, participaram do encontro.

Segundo Luciana Santos, Ciro reafirmou seu compromisso programático com a esquerda, alegando que uma aliança com PC do B e PSB no primeiro turno daria mais força para negociar com o centrão.

"Ciro fez uma apelo para que possamos caminhar com ele. O desejo dele é ter PSB e PC do B, o que garantiria mais nitidez política e ideológica a sua candidatura", relata a presidente do PC do B.

Ainda segundo ela, o PC do B mantém hoje a tendência de lançamento da candidatura de Manuela d'Ávila para a Presidência, mas uma aliança não está descartada. Na quinta-feira (19), o comando do PC do B se reúne com dirigentes petistas.

Em Pernambuco, Ciro pretende conversar ainda com o PSB, hoje mais interessado em uma aliança com o PT na tentativa de retirar a petista Marilia Arraes da disputa ao governo do estado. Ela é apontada como uma ameaça à reeleição do governador Paulo Câmara (PSB).