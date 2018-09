Ciro: Brasileiro não quer segundo turno para ter que escolher entre fascismo e PT

12:42 · 16.09.2018 / atualizado às 19:55

O candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), criticou o PT e seu candidato Fernando Haddad, e afirmou que o brasileiro não quer e não merece um segundo turno para ter que decidir entre um "fascista", se referindo a Jair Bolsonaro (PSL) e "às enormes contradições do PT".

Ciro afirmou que o PT não pensa no Brasil há anos e só quer se perpetuar no poder. Por isso fez alianças com o deputado Eduardo Cunha e os senadores Eunício Oliveira e Renan Calheiros, todos do MDB. " O PT está fazendo isso de novo, não aprendeu nada."

Ao ser questionado sobre as razões de seu irmão, Cid Gomes, estar apoiando Eunício no Ceará, Ciro disse que a pergunta teria que ser feita para seu irmão. "Eu sou contra o Eunício Oliveira e ele vota no Haddad."

"Quero unir o Brasil que produz e trabalha" disse Ciro Gomes, falando que sua candidatura é uma alternativa para a "polarização odienta" que tomou conta do País.

Ciro participou hoje da "Caminhada pela Paz", evento realizado no parque do Ibiraquera em São Paulo e que reuniu mulheres de eleitoras do ex-ministro, todas carregando uma rosa e vestindo branco.

Sobre o crescimento de Haddad nas pesquisas, Ciro afirmou que eleição tem essas reviravoltas e é preciso ter calma. Até a reta final, ainda haverá muitos momentos de emoção e viradas, disse ele. "Mas acredito em final feliz."

Em rápido discurso no evento, Ciro disse que o eleitor não deve se guiar por pesquisas de intenção de voto e se pautar pela responsabilidade.