Cinco homens morrem em operação da PM no Rio de Janeiro

13:45 · 15.07.2018 por Agência Brasil

Cinco homens morreram durante patrulhamento de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Alemão (UPP Alemão), localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (15).

De acordo com a UPP, os policiais foram atacados a tiros próximo ao local conhecido como Serra da Misericórdia, no Morro do Alemão. Houve confronto e cinco suspeitos foram feridos e levados pelos policiais para o Hospital Getulio Vargas, onde já chegaram mortos, de acordo com o plantão da Secretaria de Estado de Saúde.

Com os homens, foram apreendidos um fuzil G3, um fuzil AR10, duas pistolas, uma granada, uma motocicleta sem placa e um colete balístico. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios.

Ontem (14), policiais militares do 15° Batalhão de Caxias prenderam na comunidade Parque das Missões, naquele município da Baixada Fluminense, Luiz Paulo Santos Oliveira, conhecido como “PL" e que seria comparsa do criminoso Fernandinho Beira Mar, que cumpre pena em Rondônia.

A ação contou com a parceria da Polícia Federal. O preso foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, centro da capital fluminense.