Cinco homens ficam feridos durante explosão em barcos no Amazonas

13:25 · 14.10.2017 por Estadão Conteúdo

Uma explosão envolvendo três barcos na cidade de Anori, a 195 quilômetros de Manaus, no Amazonas, deixou cinco homens feridos, sendo dois em estado grave. O acidente ocorreu após abastecimento de combustível de uma das embarcações, no fim da tarde desta sexta-feira (13). As vítimas do acidente foram levadas para o hospital do município e, em seguida, transferidas para atendimento de emergência na capital amazonense.

Entre as vítimas, Benesson Ribeiro de Souza, 25, tem o estado clínico mais preocupante. Segundo boletim médico, ele sofreu queimaduras de terceiro grau, com 80% área queimada (as duas pernas, tórax, abdômen e face). Ele passou por procedimento de limpeza cirúrgica e segue internado em estado grave.

Leandro Albuquerque Momoria, 22, teve de 50% a 60% da área do corpo queimado. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau nas pernas, coxas, braços, tórax e face e também está em estado grave.

Outras duas vítimas, Jeferson Marialvo, 16, e Neilton Santos, 33, tiveram intoxicação por inalação da fumaça e estão lúcidos. Jaime Viana Xavier se recupera de fratura exposta na tíbia, mas o quadro também é estável.