Cerca de 9 milhões de pessoas deixaram de ser católicas, aponta Datafolha

19:17 · 24.12.2016 / atualizado às 21:52

De acordo com a pesquisa Datafolha, pelo menos 9 milhões de fieis ou 6% dos brasileiros menores de 16 anos deixaram a religião ( Kleber A. Gonçalves )

No dia em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo, figura central do Cristianismo, uma pesquisa divulgada pela Datafolha, e divulgada em matéria na Folha de São Paulo, neste sábado (24), indica a redução do número de católicos no Brasil. De acordo com os dados apresentados, de outubro de 2014 a dezembro de 2016, pelo menos 9 milhões de fiéis ou 6% dos brasileiros menores de 16 anos deixaram a religião.

Se há 2 anos, 60% se declarava católico; neste ano são apenas 50%. Como a porcentagem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, a queda foi de no mínimo 6 e de no máximo 14 pontos percentuais, o que representaria, no último extremo, mais de 20 milhões de fiéis.

A redução do número de católicos não tem sido acompanhada, no entanto, por uma expansão no número de evangélicos. A fatia dos que afirmam não ter nenhuma religião, essa sim mais que dobrou no mesmo período - de 6% para 14%.

Os sem-religião podem incluir católicos não praticantes ou evangélicos que preferem não declarar sua filiação.

O Datafolha ouviu 2.828 brasileiros maiores de 16 anos selecionados por sorteio aleatório, em amostragem representativa da população. Feita em 174 municípios, ela tem um nível de confiança de 95%.