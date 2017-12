Cearense que poderia ser o homem mais velho do mundo morre aos 129 anos

14:58 · 21.12.2017 / atualizado às 15:08

O homem que poderia ser o mais velho do mundo morreu, nesta quarta-feira (21), em Bauru, interior de São Paulo, aos 129 anos.

José Aguinaldo dos Santos nasceu em 1888 - ano da Abolição da Escravatura -, no município de Pedra Branca, no Ceará. Ele morava desde 1973 em um asilo na cidade do Centro-Oeste Paulista.

Zé Aguinaldo, como era conhecido, morreu de causas naturais. O enterro ocorreu na manhã desta quinta-feira (21), em Bauru.

Exame nunca realizado

A condição de homem mais velho do mundo não é admitida de forma oficial porque, para ter o nome inscrito no Guiness Book - o Livro dos Recordes -, José Aguinaldo precisaria ter feito um teste de carbono 14 para determinar sua idade com exatidão. O exame tem um custo elevado e por isso nunca foi feito.

Um juiz da Comarca de Bauru atestou a idade de Zé Aguinaldo após uma entrevista detalhada. Além disso, Aguinaldo possuía identidade e certidão de nascimento que atestavam sua idade.

O cearense migrou para São Paulo em busca de emprego, como tantos outros nordestinos na época. Ele trabalhou em uma fazenda de café de lacanga, localizada a 47 km de Bauru.

Livro dos Recordes

Segundo o livro dos recordes, de forma "oficial", o homem mais velho do mundo morreu no dia 11 de agosto deste ano, aos 113 anos de idade. Yisrael Kristal era um sobrevivente do Holocausto e vivia em Israel.

Dias após a morte de Yirsrael, um brasileiro com 133 anos, idade que também não era reconhecida oficialmente, morreu no Acre. José Coelho de Souza era um ex-seringueiro e, assim como Zé Aguinaldo, tinha documentos que apontavam seu nascimento em 10 de março de 1884 - quatro anos antes da Abolição da Escravatura no Brasil.