Cármen Lúcia quer sortear relatoria da Lava Jato entre 5 ministros

12:54 · 31.01.2017

Cármen Lúcia também vê a possibilidade de Edson Fachin entrar na segunda turma para concorrer à relatoria

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, pretende sortear a relatoria da Operação Lava Jato, que era do ministro Teori Zavascki, morto em decorrência de uma queda de avião em Paraty, entre os integrantes da Segunda Turma do Tribunal. Com informações da Folha de S. Paulo

São integrantes do colegiado os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Quem for sorteado terá de decidir pela retirada do sigilo ou não dos depoimentos dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que fecharam acordo de delação premiada. Cármen homologou as colaborações nesta segunda (30).

A presidente do STF conversa com os outros nove ministros da Corte sobre a possibilidade de Edson Fachin mudar da Primeira para a Segunda Turma e completar o grupo que analisa os casos da Lava Jato. Ele tem a prerrogativa caso os ministros mais antigos - Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber - não queiram sair de turma.

Para que isso seja possível, porém, Fachin precisaria apresentar um ofício à Cármen que formalizaria o pedido de mudança que poderia resultar em sua relatoria. O Ministro sorteado receberá apenas os processos de Teori relativos à Lava Jato, os demais serão entregues ao futuro ministro a ser indicado pelo presidente Michel Temer.