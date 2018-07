Cármen Lúcia defende ritos e diz que Justiça é impessoal

18:20 · 08.07.2018 / atualizado às 18:33 por FolhaPress

Cármen Lúcia é a ministra platonista do STF durante o recesso do Judiciário. ( Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, divulgou nota afirmando que os ritos do Poder Judiciário devem ser cumpridos e que a Justiça é impessoal e garantida a todos os brasileiros.

"A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra de hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes."

A ministra é a plantonista do STF durante o recesso do Judiciário. Ela está em Brasília e, segundo sua assessoria, ainda não foi acionada para arbitrar a disputa de competência do TRF-4 sobre a prisão do ex-presidente Lula.

