Cármen Lúcia convoca presidentes de tribunais para reunião sobre presídios

17:16 · 11.01.2017 por Agência Brasil

Desde que assumiu o comando do Judiciário, em setembro, a ministra tem feito visitas surpresa a penitenciárias do país e já esteve em unidades prisionais no Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul ( Foto: STF )

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, convocou para essa quinta-feira (12), às 10h (horário de Brasília), na sede da Corte, uma reunião com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do país para a crise do sistema penitenciário.

Cármen Lúcia pretender dar continuidade aos esforços do Judiciário para encontrar soluções para a crise. Na semana passada, após a rebelião que terminou com 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, a ministra se reuniu com os presidentes dos tribunais da Região Norte para debater o assunto.

Desde que assumiu o comando do Judiciário, em setembro, a ministra tem feito visitas surpresa a penitenciárias do país e já esteve em unidades prisionais no Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.