Capturado suspeito de ter baleado funcionário de consulado americano no México

16:58 · 08.01.2017 por AFP

Um homem suspeito de ter baleado um funcionário do consulado americano na cidade mexicana de Guadalajara (oeste) foi capturado, anunciou neste domingo a promotoria do estado de Jalisco. "Forças especiais conseguiram prender o atirador, que foi colocado à disposição" do Ministério Público, diz um comunicado da promotoria.

O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira, quando o agente consular deixava um shopping em seu carro e foi baleado por um homem vestindo roupa de enfermeiro, peruca e óculos escuros, como mostra um vídeo divulgado pelo consulado de Guadalajara.

O funcionário era vice-cônsul, segundo fontes americanas. Um porta-voz do Ministério Público não quis dar detalhes sobre a captura.