Candidatos dizem não conseguir consultar resultado do Prouni

17:45 · 06.02.2017 / atualizado às 17:47 por Estadão Conteúdo

Nas redes sociais, muitos estudantes reclamam por não conseguir acessar os resultados ( Foto: Kid Júnior )

Os candidatos que se inscreveram para o Programa Universidade para Todos (Prouni) afirmam não conseguir acessar o resultado da primeira chamada do programa nesta segunda-feira (6). A divulgação foi feita pela manhã pelo Ministério da Educação (MEC), no entanto, a página oficial do Prouni encaminhava os alunos para explicações sobre o funcionamento do programa e não para o resultado.

Durante a tarde, na página do Prouni o botão que indicava "resultados disponíveis" foi alterado por "aguarde o resultado da primeira chamada".

Nas redes sociais, muitos estudantes reclamam por não conseguir acessar os resultados.

Esse não é o primeiro problema técnico enfrentado pelos estudantes. Em 18 de janeiro, quando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas, os candidatos que fizeram a segunda aplicação da prova tiveram dificuldade de acessá-la por falhas no sistema.

Durante as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os candidatos também tiveram problemas para acessar o sistema. O MEC prorrogou o prazo por mais dois dias para evitar prejuízos. Alguns estudantes também denunciaram que foram hackeados durante a inscrição.