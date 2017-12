CAE aprova projeto que cria tarifa social de água e esgoto

19:18 · 12.12.2017 / atualizado às 19:50

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (12), a proposta que cria uma tarifa social de água e esgoto (PLS 505/2013). A ideia é assegurar nacionalmente o benefício para consumidores que possuem renda de até meio salário mínimo por pessoa, que já recebem descontos na conta de energia de até 65% da tarifa. O texto seguirá para aprovação na Câmara dos Deputados.

Pelo texto aprovado, o desconto na tarifa deverá ser calculado de modo cumulativo. Para a parcela de consumo de até 10 metros cúbicos de água mensais, o desconto será de 40%; para a parcela de consumo de 10 à 15 metros cúbicos, o desconto será de 30%; para a parcela de 15 à 20 metros cúbicos água/mês, o desconto deverá ser de 20%; e para a parcela acima de 20 metros cúbicos, não haverá desconto.

Para usufruírem do benefício, o interessados deverão se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Qualquer membro da família deverá comparecer à empresa prestadora do serviço em sua região e apresentar a identidade ou CPF, além da respectiva conta de água, e se cadastrar. O desconto será aplicado somente a uma única unidade consumidora por família.

O projeto também prevê que o valor pago pelo serviço de água e esgoto no âmbito dessa política, os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários da prestadora, após a prévia exclusão dos consumidores beneficiados pela tarifa social, deverão ser rateados entre todas as classes de consumidores atendidos, de forma proporcional ao consumo verificado.

RenovaBio

O CAE também aprovou nesta terça o projeto de lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). O objetivo é reconhecer o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz de energia nacional, tanto pela segurança energética, quanto pela redução de emissões de gasses causadores do efeito estufa.