17:55 · 08.07.2018 por FolhaPress

Boulos já está em Curitiba com os movimentos sociais e apoiadores de Lula. ( Foto: reprodução/Instagram )

O presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) está em Curitiba neste domingo (8) com lideranças e militantes do MTST e outros movimentos sociais para pedir a imediata libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Boulos disse ter ido a capital do Paraná para cobrar o cumprimento da ordem judicial.

De acordo com ele, os deputados federais autores do pedido de habeas corpus e advogados do ex-presidente acompanham o processo dentro da sede da Polícia Federal.