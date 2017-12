Bono Vox, cantor da Banda U2 é esperado para julgamento de Lula, diz Requião

21:30 · 18.12.2017 por Folhapress

O cantor viajará a Porto Alegre para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula sobre o caso do tríplex no Guarujá ( Foto: Instagram/reprodução )

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) afirmou nesta segunda-feira (18) que o cantor Bono Vox deverá viajar a Porto Alegre para acompanhar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O julgamento do petista é em relação ao caso do tríplex de Guarujá e está agendado para o dia 24 de janeiro.

Segundo Requião, o cantor já confirmou participação em atos pela defesa da democracia, bem como o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica.

Requião diz ainda que o senador americano Bernier Sanders também poderá confirmar presença no que chama de Fórum Social Mundial Extraordinário.

Julgamento de Lula

Lula foi condenado por Moro em julho deste ano a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP) reformado pela empreiteira OAS.

O petista só começará a cumprir pena caso o TRF-4 ratifique a decisão. Na sentença, Moro afirmou que a prisão imediata de um ex-presidente "não deixa de envolver certos traumas" e que a "prudência" recomendava a espera do julgamento na segunda instância.

Lula é acusado de receber R$ 3,7 milhões de propina da OAS em decorrência de contratos da empresa com a Petrobras. O valor, segundo a Procuradoria, se referia à cessão pela OAS do apartamento ao ex-presidente, a reformas feitas pela construtora neste imóvel e ao transporte e armazenamento de seu acervo presidencial.

Lula ainda é réu em dois processos na 13ª Vara Federal. Em um, é acusado de aceitar dinheiro de propina da Odebrecht para adquirir um terreno para o Instituto Lula e para comprar o apartamento vizinho ao que mora, em São Bernardo do Campo (SP).

No outro, é acusado de ter se beneficiado de R$ 1,02 milhão em benfeitorias em um sítio em Atibaia, frequentado pelo ex-presidente e seus familiares. As reformas teriam sido pagas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. A defesa do petista nega qualquer irregularidade.