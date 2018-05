Bombeiros concentram busca por vítimas na parte de trás do prédio que desabou

10:45 · 05.05.2018 por Estadão Conteudo

Segundo o capitão Marcos Palumbo, os bombeiros estão trabalhando com a "remoção seletiva de entulho". ( Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil )

O Corpo de Bombeiros intensificou na manhã deste sábado (5) o trabalho de busca por vítimas na parte posterior do prédio Wilton Paes de Almeida. Segundo o porta voz da corporação, o capitão Marcos Palumbo, as chamas não alcançaram a parte de trás do edifício e nessa região há maior probabilidade de localizar vítimas com vida.

Na sexta-feira (4), foi localizado o corpo de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro e não havia ferimentos por queimadura. "O Corpo estava muito afetado pela queda e por ter sido atingido pelos escombros, mas, não, por queimaduras. Também na parte posterior encontramos roupas e móveis que não estavam queimados", disse Palumbo.

Cinco pessoas são consideradas desaparecidas. "Segundo o relato dos moradores, as vítimas estavam até o quarto andar. Nós temos que retirar o entulho até chegar à altura desse pavimento para acessar essas possíveis vítimas. A vítima que localizamos estava no 16º andar, ou seja, precisamos retirar o entulho de mais de 10 andares".

Segundo o capitão, os bombeiros estão trabalhando com a "remoção seletiva de entulho". Uma escavadeira é usada para puxar o material da parte central do edifício e outra a retira após análise. Todo o entulho está sendo levado para um aterro que a Prefeitura separou especificamente para o material do prédio. "Retiramos cerca de 200 a 250 toneladas de materiais por dia e encaminhamos para um aterro separado para a perícia e para uma possível retirada de objetos posteriormente."