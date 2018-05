Bilhete escrito por criança de 11 anos leva a prisão de pai suspeito de estupro

21:30 · 07.05.2018 por Estadão Conteúdo

Um bilhete escrito por uma menina de 11 anos, entregue a uma colega de escola, levou à prisão de um homem suspeito de estuprar as três filhas menores, em Paulínia, interior de São Paulo. "Eu sofro abuso do meu pai", escreveu a criança a lápis, num pedaço de papel, juntando à frase o desenho um desenho indicando tristeza. O bilhete foi parar nas mãos do motorista da van escolar usada pela estudante, que o entregou à Polícia Civil. O vigilante José Maria Rodrigues Pinheiro, de 56 anos, pai da menina, foi preso na última sexta-feira (7).

Os detalhes do caso só foram revelados nesta segunda-feira pelo delegado Rodrigo Galazzo, depois que os exames confirmaram que a menina sofreu violência sexual. As outras duas filhas, de 10 e 12 anos, também denunciaram os abusos que vinham sendo praticados pelo pai há pelo menos um ano. Conforme o delegado, o homem admitiu que acariciava as filhas, mas negou ter consumado o estupro. Ainda segundo Galazzo, além do exame médico, os depoimentos das meninas, acompanhados pelo Conselho Tutelar, confirmam de forma categórica os abusos.

Segundo ele, a mãe das crianças desconhecia a situação, por isso continuará na guarda das menores, que serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar. As meninas já estão tendo atendimento psicológico. Pinheiro teve a prisão temporária decretada por 30 dias, mas o delegado vai pedir a conversão em prisão preventiva. Ele foi levado para uma cadeia pública na região de Campinas. Até o início da noite desta segunda-feira, o suspeito não tinha apresentado advogado para sua defesa.