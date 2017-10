Avião cai e deixa três mortos no interior de São Paulo

15:37 · 09.10.2017 / atualizado às 15:41 por Estadão Conteúdo

Três pessoas morreram na queda de um avião monomotor, no início da tarde desta segunda-feira (9), em área residencial de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as três vítimas estavam no interior da aeronave, que atingiu e destruiu parte de uma casa ao bater no solo. Ainda segundo os bombeiros, nenhum morador da casa, na rua Noruega, no Jardim Alto Rio Preto, ficou ferido. O bairro fica próximo do aeroporto de Rio Preto.

Os destroços da aeronave ficaram espalhados pelo local. Na casa atingida, estava apenas um cuidador de idoso, que não se feriu. O avião de prefixo PT-DDB, de fabricação americana, está com a matrícula regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave pertence ao Hotel Sakr e está em nome do proprietário William Rayes Sakr. Segundo os bombeiros, ele pilotava o avião e faleceu na queda. As outras vítimas ainda não foram identificadas.

O monomotor modelo Beech Air Craft, fabricado em 1960, decolou de Tangará da Serra (MT). A suspeita inicial da causa da queda é de pane seca, quando acaba o combustível. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi informado do acidente e enviaria uma equipe para a apuração das causas.

Segunda queda

O empresário William Sakr já havia sobrevivido à queda de um avião que ele mesmo pilotava, em 2011, também em Rio Preto. Na época, ele caiu com um Bonanza, próximo do aeroclube da cidade. Sakr, sua esposa e três filhos que estavam na aeronave tiveram apenas ferimentos leves.