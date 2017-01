Áudio não indica falha no avião que caiu com Teori, diz Aeronáutica

12:15 · 24.01.2017 por Folhapress

A gravação foi feita por um aparelho do avião que registra as conversas na cabine ( Foto: Reprodução/Twitter Aeroagora )

Em nota divulgada nesta terça-feira (24), a Aeronáutica informou que "em uma análise preliminar" os dados extraídos do gravador de voz do avião que caiu com o ministro do STF Teori Zavascki e outras quatro pessoas na quinta (19) "não apontam qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave".

A Folha de S.Paulo antecipou que durante a gravação, de 30 minutos, o piloto do avião não relatou eventuais problemas mecânicos no King Air e mencionou uma decisão de aguardar a diminuição de chuva para tentar um pouso no aeródromo de Paraty (RJ). O avião caiu a cerca de 4 km da cabeceira da pista - todos os ocupantes morreram.

A gravação foi feita por um aparelho do avião que registra as conversas na cabine. A Aeronáutica informou, em texto distribuído à imprensa, que o arquivo de áudio "inclui não só informações de voz, mas outros sons que serão importantes para a investigação".

"Nós analisamos sons diferentes, em que possamos identificar, hipoteticamente falando, o ruído de um trem de pouso sendo baixado, a aplicação de algum grau de flap ou outro equipamento aerodinâmico da aeronave", afirmou, segundo o texto divulgado pela Aeronáutica, o coronel Marcelo Moreno, da divisão de operações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Segundo a reportagem apurou, os registros da cabine do avião King Air teriam captado diálogos do piloto Osmar Rodrigues com outros pilotos que voavam pela região.

Em uma conversa, de acordo com informações obtidas pela reportagem, o piloto diz que vai esperar a chuva diminuir antes de pousar. Pouco depois, a gravação teria sido interrompida, segundo análises preliminares.

Na avaliação de técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o teor aponta, em caráter preliminar, que o piloto pode ter perdido o controle da aeronave, levando-a ao choque com a água. O áudio não explica exatamente o que ocorreu -a investigação depende também de outros fatores para que a causa da queda seja esclarecida.

A investigação do Cenipa, sem data para acabar, apura os fatores que contribuíram para o acidente e lista possíveis orientações para prevenção de acidentes.